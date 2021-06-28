فيروس كورونا: هل يؤثر اللقاح في الدورة الشهرية؟
فيروس كورونا: هل يؤثر اللقاح في الدورة الشهرية؟
قال البعض ممن تلقين لقاحات كورونا إنهن أصبن بتغيرات تتعلق بالدورة الشهرية من قبيل نزيف أكثر من المعتاد أو تأخر الدورة.
لكن الخبراء يقولون ليس من داع للقلق، فجهاز المناعة يؤثر على هرموناتنا الجنسية.
طرحنا أسئلة على الطبيبة فيكي ميل، اختصاصية المناعة الإنجابية في كلية إمبريال كوليدج لندن.
فيديو, فيروس كورونا: الرجل الذي أظهر الاختبار إصابته بالفيروس 43 مرة, المدة 3,33
يدرس العلماء حالة رجل في بريستول تعافى من 290 يومًا من الإصابة بفيروس كوفيد.