فيروس كورونا: هل يؤثر اللقاح في الدورة الشهرية؟

قال البعض ممن تلقين لقاحات كورونا إنهن أصبن بتغيرات تتعلق بالدورة الشهرية من قبيل نزيف أكثر من المعتاد أو تأخر الدورة.

لكن الخبراء يقولون ليس من داع للقلق، فجهاز المناعة يؤثر على هرموناتنا الجنسية.

طرحنا أسئلة على الطبيبة فيكي ميل، اختصاصية المناعة الإنجابية في كلية إمبريال كوليدج لندن.