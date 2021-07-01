قتلت الناشطة العراقية رهام يعقوب الأربعاء، بعمر الثلاثين، برصاص مسلح ملثم أطلق النار عليها من على دراجة نارية، عندما كانت داخل سيارتها في مدينة البصرة جنوبي البلاد..

20 أغسطس/ آب 2020