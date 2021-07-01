دونالد رامسفيلد: ما هو إرث "مهندس" حرب العراق الذي أطاح به من منصبه؟

وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد الذي توفي الأربعاء عن 88 عاما، هو أحد صقور المحافظين ومهندس غزو أفغانستان والعراق النزاع الذي كلفه منصبه في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

المؤرخ الأمريكي ألان ليتشمان تحدث لبي بي سي عن الإرث السياسي المثير للجدل الذي تركه رامسفيلد خلفه.