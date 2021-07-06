سد النهضة: هل تساعد مراقبة شبكات المياه بالذكاء الاصطناعي على تقليل الهدر؟

قبل 28 دقيقة

تصنف مصر ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية. يأتي ذلك في ظل مخاوف من تأثير تشغيل سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.