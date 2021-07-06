سد النهضة: هل تساعد مراقبة شبكات المياه بالذكاء الاصطناعي على تقليل الهدر؟
سد النهضة: هل تساعد مراقبة شبكات المياه بالذكاء الاصطناعي على تقليل الهدر؟
تصنف مصر ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية. يأتي ذلك في ظل مخاوف من تأثير تشغيل سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
لذا تحاول شركة مصرية جديدة تقليص كمية مياه الشرب المفقودة بعد ضخها في شبكات المياه عن طريق مراقبة تلك الشبكات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
رانا طه من القاهرة زارت الشركة والتقت مؤسسها، ليشرح لنا كيف يمكن للمنصة أن تساعد في مواجهة أزمة شح المياه.