فيروس كورونا: فتاة بريطانية تصبح نجمة يتابعها الآلاف بسبب نط الحبل

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فيروس كورونا: فتاة بريطانية تصبح نجمة يتابعها الآلاف بسبب نط الحبل

قبل 15 دقيقة

فقدت الشابة لورين فلامين من مقاطعة هارتفوردشير جنوب شرق انجلترا وظيفتها واضطرت إلى تأجيل حفل زفافها بسبب جائحة كوفيد- 19.

لكن لورين أصبحت نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تعلمت نط الحبل.

ووصل عدد متابعي لورين على تيك توك إلى 150 ألف متابع منذ أن قررت شراء حبل قفز وتعلم كيفية القيام ببعض الحيل.

وتقول لورين "إن حبل القفز أنقذ صحتي النفسية وأنقذني من القلق بشأن العمل والضيق من إرجاء زفافي."