قانون المواطنة الإسرائيلي: عائلات فلسطينية منعت من لم الشمل لسنوات

قبل 9 دقيقة

فشلت الحكومة الإسرائيلية في الحصول على تصويت الكنيست لتجديد قانون يعرف بقانون "المواطنة"، يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

عدم تمديد القانون قد يفتح المجال لعائلات فلسطينية للحصول على الجنسية الإسرائيلية أو المواطنة، لكن بموافقة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام، ما يعقد من فرصهم في الحصول على مواطنة كاملة.