أفغانستان: خضعت لـ 22 عملية بعد أن أطلق زوجها النار على وجهها

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أفغانستان: خضعت لـ 22 عملية بعد أن أطلق زوجها النار على وجهها

قبل 11 دقيقة

لا تزال أفغانستان واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للنساء.

أكدت الأرقام الرسمية العام الماضي وقوع 3500 حالة عنف ضد المرأة، ويخشى أن تزداد الأعداد مع تدهور الوضع الأمني في البلاد.

شكيلة زارين، 25 سنة، إحدى الناجيات من العنف ضد المرأة، تم إجبارها على الزواج في سن مبكر، وتعرضت للاغتصاب وخضعت لـ 22 عملية بعد أن أطلق زوجها النار على وجهها.