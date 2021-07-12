أفغانستان: خضعت لـ 22 عملية بعد أن أطلق زوجها النار على وجهها
أفغانستان: خضعت لـ 22 عملية بعد أن أطلق زوجها النار على وجهها
لا تزال أفغانستان واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للنساء.
أكدت الأرقام الرسمية العام الماضي وقوع 3500 حالة عنف ضد المرأة، ويخشى أن تزداد الأعداد مع تدهور الوضع الأمني في البلاد.
شكيلة زارين، 25 سنة، إحدى الناجيات من العنف ضد المرأة، تم إجبارها على الزواج في سن مبكر، وتعرضت للاغتصاب وخضعت لـ 22 عملية بعد أن أطلق زوجها النار على وجهها.
وهي الآن تستخدم صوتها للدفاع عن النساء الأخريات وهي تتعافى.
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مع عدم تحقيق محادثات السلام لأي تقدم يذكر ، تشهد أفغانستان تصاعدًا في أعمال العنف في الفترة الأخيرة.