السعودية والإمارات: كيف يؤثر الخلاف الأخير حول النفط على العلاقة بين البلدين؟
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السعودية والإمارات: كيف يؤثر الخلاف الأخير حول النفط على العلاقة بين البلدين؟
اختلفت الإمارات العربية المتحدة والسعودية حول حصص إنتاج النفط مؤخرا، ما أدى إلى توقف المحادثات بين أكبر دول العالم المنتجة للنفط وارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات.
وهذه أول مرة يختلف فيها البلدان العضوان في مجلس التعاون الخليجي علنا حول حصص انتاج النفط، وتأتي بعد تباين في الآراء حول عدة قضايا في المنطقة منها الحرب في اليمن والتطبيع مع إسرائيل.
فهل يؤثر ذلك على مستقبل العلاقة بين البلدين؟
فيديو, القمة الخليجية 2021: الطريق الطويل لاتفاق الصلح مع قطر, المدة 2,02
وافقت السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر على رفع حصارها الجوي والبري لقطر. وجاء القرار بعد أزمة دامت أكثر من ثلاث سنوات، فكيف وصلنا إلى هنا؟