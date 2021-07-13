السعودية والإمارات: كيف يؤثر الخلاف الأخير حول النفط على العلاقة بين البلدين؟

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السعودية والإمارات: كيف يؤثر الخلاف الأخير حول النفط على العلاقة بين البلدين؟

قبل 18 دقيقة

اختلفت الإمارات العربية المتحدة والسعودية حول حصص إنتاج النفط مؤخرا، ما أدى إلى توقف المحادثات بين أكبر دول العالم المنتجة للنفط وارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات.

وهذه أول مرة يختلف فيها البلدان العضوان في مجلس التعاون الخليجي علنا حول حصص انتاج النفط، وتأتي بعد تباين في الآراء حول عدة قضايا في المنطقة منها الحرب في اليمن والتطبيع مع إسرائيل.