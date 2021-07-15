دول الاتحاد الأوروبي "تعيد طالبي اللجوء أدراجهم" في البحر

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دول الاتحاد الأوروبي "تعيد طالبي اللجوء أدراجهم" في البحر

قبل 11 دقيقة

قالت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي لبي بي سي إنه يتعين على الحكومة اليونانية وقف "الإبعاد غير القانوني" للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود البلاد.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، إن التقارير "الموثقة" عن عمليات صد القادمين في البحر وعلى اليابسة تمثل "انتهاكا للقيم الأوروبية الأساسية".

تقول جماعات لحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء لأوروبا تمت إعادتهم من اليونان إلى تركيا قبل منحهم فرصة لتقديم طلبات للجوء.