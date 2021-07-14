التطبيع مع إسرائيل: الإمارات تفتتح سفارتها رسمياً في مبنى بورصة تل أبيب

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التطبيع مع إسرائيل: الإمارات تفتتح سفارتها رسمياً في مبنى بورصة تل أبيب

قبل 6 دقيقة

افتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل، في أحدث خطوة تطبيع بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن العام الماضي.

ويقع مقر السفارة في مبنى البورصة الجديد في تل أبيب.

ووصف السفير الإماراتي محمد الخاجة افتتاح السفارة، بأنه "معلم مهم في العلاقات المتنامية بين بلدينا".