التطبيع مع إسرائيل: الإمارات تفتتح سفارتها رسمياً في مبنى بورصة تل أبيب
التطبيع مع إسرائيل: الإمارات تفتتح سفارتها رسمياً في مبنى بورصة تل أبيب
افتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل، في أحدث خطوة تطبيع بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن العام الماضي.
ويقع مقر السفارة في مبنى البورصة الجديد في تل أبيب.
ووصف السفير الإماراتي محمد الخاجة افتتاح السفارة، بأنه "معلم مهم في العلاقات المتنامية بين بلدينا".
وقال في الحفل الذي حضره الرئيس الإسرائيلي الجديد اسحق هرتزوغ: "الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل دولتان مبتكرتان، ويمكننا تسخير هذا الإبداع للعمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لبلدينا ومنطقتنا".