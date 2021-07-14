كارلوس غصن: كيف هربت من اليابان في صندوق

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كارلوس غصن: كيف هربت من اليابان في صندوق

قبل 39 دقيقة

يروي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية للسيارات، تجربته المثيرة في الفرار من اليابان إلى لبنان.

في حديث خاص مع مراسل بي بي سي سيمون جاك تحدث غصن من منزله في بيروت مشيرا إلى أنه اضطر للتخفي واستقلال قطار سريع لمطار إقليمي ثم الاختباء في صندوق آلة موسيقية قبل شحنه في الطائرة.

كان غصن يخضع للإقامة الجبرية في منزله باليابان بعدما وجهت له عدة اتهامات تتعلق براتبه ونفقاته منذ نوفمبر تشرين الثاني ٢٠١٨. وفر