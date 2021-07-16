أطفال تنظيم الدولة الإسلامية "في سجن مدى الحياة" في سوريا

قبل 9 دقيقة

يواجه آلاف الأطفال الأجانب، بينهم أطفال بريطانيون، احتمال البقاء مدى الحياة في معسكرات وسجون بشمال شرقي سوريا لا يلوح أمل في إطلاق سراحهم منها. تابع تحقيق أجرته بي بي سي نقل هؤلاء الأطفال، الذين دعم والدوهم تنظيم الدولة الإسلامية، من معسكرات بالصحراء إلى ملاجئ، ومن ثم إلى سجون للبالغين.