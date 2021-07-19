إسرائيل: اختبارات كوفيد-19 أثناء الانتظار في المطار
إسرائيل: اختبارات كوفيد-19 أثناء الانتظار في المطار
قامت إسرائيل بتطعيم مواطنيها ضد كوفيد-19 في واحد من أسرع المعدلات في العالم.
يجرى الآن اختبار سريع ودقيق للمسافرين الذين يصلون إلى أكبر مطاراتها للتأكد من أنهم لا يجلبون الفيروس إلى البلاد.
تقرير مراسل بي بي سي في الشرق الأوسط توم بيتمان.
إسرائيل باعت برنامج تجسس على الهواتف لدول بينها السعودية والإمارات والمغرب "يستهدف ناشطين وصحفيين"
تقارير إعلامية تفيد بتعرض هواتف ناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين حول العالم للاستهداف عبر برنامج تجسس باعته شركة إسرائيلية لحكومات حول العالم بينها السعودية والإمارات والمغرب والبحرين.