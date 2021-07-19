إسرائيل: اختبارات كوفيد-19 أثناء الانتظار في المطار

قامت إسرائيل بتطعيم مواطنيها ضد كوفيد-19 في واحد من أسرع المعدلات في العالم.

يجرى الآن اختبار سريع ودقيق للمسافرين الذين يصلون إلى أكبر مطاراتها للتأكد من أنهم لا يجلبون الفيروس إلى البلاد.

تقرير مراسل بي بي سي في الشرق الأوسط توم بيتمان.