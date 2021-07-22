التحرش الإلكتروني: مؤثرة بريطانية تحكي قصتها مع الرسائل المسيئة على الإنترنت
التحرش الإلكتروني: مؤثرة بريطانية تحكي قصتها مع الرسائل المسيئة على الإنترنت
تحدثت إيل إدواردز، المؤثرة في مجال اللياقة البدنية، إلى بي بي سي حول تلقيها رسائل خاصة فجة في إطار ما يعرف بالكشف الفاضح الإلكتروني - وهو إرسال صور ومقاطع فيديو للأعضاء التناسلية لشخص دون موافقة المتلقي.
وقالت إنها والعديد من أقرانها يجبرون على التعامل مع هذا النوع من الإساءة يوميًا في التعليقات والرسائل المباشرة.
وقد أصدرت لجنة قانونية الأربعاء توصيات بأن تحظر الحكومة البريطانية هذا النوع من الصور العارية والرسائل المسيئة عبر الإنترنت من خلال تجريمها "على أساس الضرر"، والتركيز أكثر على الضرر المحتمل أن ينتج عن الرسائل عن مدى كون الصور مسيئة في حد ذاتها.