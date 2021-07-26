مظاهرات إيران: الشرطة تستخدم ” القوة المفرطة” لفض احتجاجات شح المياه
مظاهرات إيران: الشرطة تستخدم ” القوة المفرطة” لفض احتجاجات شح المياه
أطلقت قوات الأمن في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران الرصاص على المتظاهرين احتجاجا على النقص الحاد في المياه.
تجري الاحتجاجات في واحدة من أكثر المناطق حرارة في البلاد، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) خلال فصل الصيف.
وانتقدت الأمم المتحدة إيران لاستخدامها "القوة المفرطة" لكن إيران تقول إن هذه "اتهامات كاذبة". تطورت الاحتجاجات إلى معارضة للحكومة والمرشد الأعلى للبلاد.