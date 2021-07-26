مظاهرات إيران: الشرطة تستخدم ” القوة المفرطة” لفض احتجاجات شح المياه

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مظاهرات إيران: الشرطة تستخدم ” القوة المفرطة” لفض احتجاجات شح المياه

قبل 18 دقيقة

أطلقت قوات الأمن في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران الرصاص على المتظاهرين احتجاجا على النقص الحاد في المياه.

تجري الاحتجاجات في واحدة من أكثر المناطق حرارة في البلاد، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) خلال فصل الصيف.