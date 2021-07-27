أولمبياد طوكيو 2020: جولة في الملاعب الرئيسية
أولمبياد طوكيو 2020: جولة في الملاعب الرئيسية
ربما تفتقر الأولمبياد في اليابان إلى المتفرجين ولكن هذا لا يعني أننا لن نستمتع ببعض الأحداث الرياضية الرائعة في الملاعب.
من الأماكن التي بناها الأب والابن على بعد نصف قرن، إلى المنزل الأسطوري لفنون الدفاع عن النفس اليابانية، إليكم جولة سريعة في الملاعب الرئيسية.
فيديو, أولمبياد طوكيو: السورية هند ظاظا أصغر رياضية أولمبية منذ عام 1968, المدة 1,03
أولمبياد طوكيو: السورية هند ظاظا، الفتاة البالغة من العمر ١٣ عامًا، هي أصغر رياضية في الألعاب الأولمبية هذا العام.