أولمبياد طوكيو 2020: جولة في الملاعب الرئيسية

قبل ساعة واحدة

ربما تفتقر الأولمبياد في اليابان إلى المتفرجين ولكن هذا لا يعني أننا لن نستمتع ببعض الأحداث الرياضية الرائعة في الملاعب.

من الأماكن التي بناها الأب والابن على بعد نصف قرن، إلى المنزل الأسطوري لفنون الدفاع عن النفس اليابانية، إليكم جولة سريعة في الملاعب الرئيسية.