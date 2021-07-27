لقاح كورونا: ما أسباب بطء عملية التطعيم في مصر؟

قبل 11 دقيقة

في مصر تعالت الانتقادات بشأن بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا. ويقول منتقدون إن الحكومة المصرية لم تخصص ما يكفي من الأموال لشراء اللقاحات. كما يتهمونها بالتقصير في حملات التوعية بأهمية اللقاح، مما تسبب في رفض قطاع من المواطنين لفكرة التطعيم، على حد وصفهم.