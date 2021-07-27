لقاح كورونا: ما أسباب بطء عملية التطعيم في مصر؟
لقاح كورونا: ما أسباب بطء عملية التطعيم في مصر؟
في مصر تعالت الانتقادات بشأن بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا. ويقول منتقدون إن الحكومة المصرية لم تخصص ما يكفي من الأموال لشراء اللقاحات. كما يتهمونها بالتقصير في حملات التوعية بأهمية اللقاح، مما تسبب في رفض قطاع من المواطنين لفكرة التطعيم، على حد وصفهم.
وتقول جامعة جونز هوبكينز الأمريكية إن حوالي واحد في المئة فقط من أكثر من مئة مليون مصري تلقوا جرعتي اللقاح. وبدأت البلاد تنتج اللقاح محليًا وتأمل السلطات أن يسهم ذلك في تسريعحملات التطعيم.
تقرير سالي.