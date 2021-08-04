هل تستطيع المجتمعات المحلية حماية الأسود من الانقراض؟
هل تستطيع المجتمعات المحلية حماية الأسود من الانقراض؟
تنخفض أعداد الأسود في معظم أنحاء أفريقيا. فهل يمكن الحفاظ علي تلك الحيوانات من خلال المجتمعات القريبة منها؟
إحدى النساء اللواتي قدن هذا النهج هي عالمة الأحياء الدكتورة موريانجيلس مبيساه وتشرح فائدة وجود السكان المحليين في طليعة جهود الحفاظ على الأسود.
فيديو, لماذا تقوم نساء في كينيا بتربية الفراش؟, المدة 2,55
لا تساعد عملية رعاية الفراشات في المنطقة الساحلية بكينيا النساء في إعالة أسرهن فحسب، بل تساعدهن أيضًا في أن يشاركن بجزء كبير من أعمال التصدير في كينيا.