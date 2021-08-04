لا تساعد عملية رعاية الفراشات في المنطقة الساحلية بكينيا النساء في إعالة أسرهن فحسب، بل تساعدهن أيضًا في أن يشاركن بجزء كبير من أعمال التصدير في كينيا.

17 فبراير/ شباط 2021