عام على انفجار بيروت: لبنان ينزلق نحو ظلام دامس

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عام على انفجار بيروت: لبنان ينزلق نحو ظلام دامس

قبل 45 دقيقة

يعاني لبنان من ندرة في الأدوية والكهرباء والوقود.

ويرزح البلد تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ أكثر من قرن.

ويشهد حتى من قبل انفجار بيروت انهيارا كبيرا في عملته وأزمة في تشكيل الحكومة مما ينعكس على جميع الخدمات، ويقدر أن أكثر من نصف سكانه لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة الطعام.

بي بي سي التقت عائلة أجبرت على الانتقال إلى مخيم للاجئين من أجل البقاء على قيد الحياة.

تقرير جان ماكنزي

إنتاج غسان ابراهيم

تصوير لي دورانت وروبي رايت وإيلويز ألانا