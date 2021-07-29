أولمبياد طوكيو: بدلات لاعبات الجمباز الألمانيات تلهم الرياضيين
أولمبياد طوكيو: بدلات لاعبات الجمباز الألمانيات تلهم الرياضيين
تعتقد لاعبة الجمباز البريطانية الجامايكية دانوسيا فرانسيس أن الرياضيين يجب أن يكون لديهم حرية الخيار عندما يتعلق الأمر بأزيائهم التنافسية.
في حديث لبي بي سي قالت فرانسيس، التي تمثل جامايكا في طوكيو 2020، عن فريق الألمانيات الذي ارتدى بدلات كاملة للجسم في التصفيات الأولمبية: "سواء كان ذلك لأسباب ثقافية، أو لأسباب تتعلق بالدورة الشهرية، فيجب أن تكون المرأة قادرة على الاختيار".