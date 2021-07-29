أولمبياد طوكيو: بدلات لاعبات الجمباز الألمانيات تلهم الرياضيين

قبل 22 دقيقة

في حديث لبي بي سي قالت فرانسيس، التي تمثل جامايكا في طوكيو 2020، عن فريق الألمانيات الذي ارتدى بدلات كاملة للجسم في التصفيات الأولمبية: "سواء كان ذلك لأسباب ثقافية، أو لأسباب تتعلق بالدورة الشهرية، فيجب أن تكون المرأة قادرة على الاختيار".