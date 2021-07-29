تشهد تونس أكبر أزمة سياسية منذ سنوات، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما عقب اجتماع طارئ في قصره.

26 يوليو/ تموز 2021