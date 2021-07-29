أزمة تونس: كيف أدى الصراع السياسي في تونس إلى أزمة مصيرية؟
أزمة تونس: كيف أدى الصراع السياسي في تونس إلى أزمة مصيرية؟
انقسم التونسيون بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان ردا على موجة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
واعتبر كثيرون قرارات الرئيس ضرورية "لتصحيح مسار الثورة التونسية" بينما وصفها آخرون "بالانقلاب" على الدستور.
وتشهد تونس أكبر أزمة اقتصادية وسياسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين ين علي. فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟
فيديو, أزمة تونس: قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويعلق البرلمان وسط احتجاجات شعبية, المدة 1,59
تشهد تونس أكبر أزمة سياسية منذ سنوات، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما عقب اجتماع طارئ في قصره.