انفجار بيروت: ناجون يعانون من الأثر النفسي للحادث بعد عام من وقوعه
انفجار بيروت: ناجون يعانون من الأثر النفسي للحادث بعد عام من وقوعه
بعد عام على وقوع انفجار المرفأ في بيروت، شُفي عدد كبير من الجرحى وعاد أغلبية السكان الذين تضررت منازلهم إليها. لكنّ هناك جروحا نفسية كثيرة خلّفها هذا الانفجار، لم تندمل وندوبا لم تُرمَّم.
وبالرغم من انشغال اللبنانيين بأزماتهم المعيشية ومن كون العلاج النفسي مكلفا جدا لأكثرية الناس، فإن هول الصدمات التي خلّفها الانفجار، يجعل من أثره على الصحة النفسية، واحدا من تداعياته الأكثر خطورة.
تقرير كارين طربيه
فيديو, عام على انفجار بيروت: لبنان ينزلق نحو ظلام دامس, المدة 6,40
يعاني لبنان من ندرة في الأدوية والكهرباء والوقود. ويرزح البلد تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ أكثر من قرن. بي بي سي التقت عائلة أجبرت على الانتقال إلى مخيم للاجئين من أجل البقاء على قيد الحياة.