تركيا: الناس يفرون من أماكن سياحية شهيرة هربًا من حرائق الغابات

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تركيا: الناس يفرون من أماكن سياحية شهيرة هربًا من حرائق الغابات

قبل 35 دقيقة

تواصل تركيا مكافحة حرائق الغابات الخطيرة التي تجتاح البلاد وأجبرت السياح على الفرار في قوارب وحولت السماء إلى اللون الأحمر.

تمت السيطرة على أكثر من 120 حريقاً، لكن رجال الإطفاء المحليين والدوليين ما زالوا يكافحون سبع حرائق أخرى. لقي ثمانية أشخاص حتفهم حتى الآن.

خلال عطلة الأسبوع، تعين إجلاء السياح والسكان المحليين من بودروم ومرمرة، مع وصول قوارب خاصة لإنقاذهم من ألسنة اللهب التي اقتربت من الشاطئ.