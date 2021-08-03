أولمبياد طوكيو: السلطات اليابانية تطالب المشردين بالتواري عن الأنظار للحفاظ على جمال المدينة

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أولمبياد طوكيو: السلطات اليابانية تطالب المشردين بالتواري عن الأنظار للحفاظ على جمال المدينة

قبل 38 دقيقة

عندما تستضيف دولة الألعاب الأولمبية، غالبًا ما يكون هناك جهد كبير لتنظيف وإعادة تطوير الأجزاء الرئيسية من المدينة المضيفة.

واجه المشردون في طوكيو ضغوطًا للتواري عن الأنظار خلال الألعاب.