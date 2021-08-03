أولمبياد طوكيو: السلطات اليابانية تطالب المشردين بالتواري عن الأنظار للحفاظ على جمال المدينة
أولمبياد طوكيو: السلطات اليابانية تطالب المشردين بالتواري عن الأنظار للحفاظ على جمال المدينة
عندما تستضيف دولة الألعاب الأولمبية، غالبًا ما يكون هناك جهد كبير لتنظيف وإعادة تطوير الأجزاء الرئيسية من المدينة المضيفة.
واجه المشردون في طوكيو ضغوطًا للتواري عن الأنظار خلال الألعاب.
اتخذت السلطات نهجًا أكثر صرامة تجاه المشردين منذ أن فازت اليابان بمسعاها لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2013.أدى ذلك إلى طرد مئات المشردين من مناطق قريبة من الملعب الأولمبي ومحطات القطارات والحدائق العامة.