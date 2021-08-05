سوري يدرس الطب بعد مقتل طبيب كان يساعد المدنيين في بلده

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سوري يدرس الطب بعد مقتل طبيب كان يساعد المدنيين في بلده

قبل 15 دقيقة

استلهم كريم الجيان دراسة الطب بعد أن علم عن مقتل طبيب كان يساعد المدنيين في سوريا.

سافر الدكتور عباس خان إلى حلب في عام 2012 لتقديم الرعاية للمدنيين، لكن

ألقي القبض عليه من قبل النظام في سوريا وقتل بعد ذلك بعام.

بعد ما يقرب من عقد من موت خان، نشر كريم الجيان على تويتر إشادة بالرجل الذي ألهم مسيرته الطبية؛ ورصدت سارة، شقيقة عباس، تلك الإشادة.