لماذا يرغب بريطاني يعاني من مرض عصبي في إنهاء حياته؟

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لماذا يرغب بريطاني يعاني من مرض عصبي في إنهاء حياته؟

قبل 49 دقيقة

يعاني ديفيد بيس من مرض عصبي حركي وهو مرض عضال يؤثر بشكل تدريجي على الدماغ والأعصاب.

يقول إنه يعتزم السفر إلى عيادة سويسرية لإنهاء حياته قبل أن تمنعه حالته من القيام بالرحلة.

ديفيد، الذي يعيش في وسط لندن، هو واحد من عدد من الأشخاص يقفون وراء دعوات متجددة لتحديث قوانين "المساعدة على الموت" في إنجلترا وويلز للسماح للمرضى الميؤوس من شفائهم، مع تبقي ستة أشهر للعيش، في إنهاء حياتهم، وفقًا لمعايير صارمة.

ومن المقرر إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون المساعدة في الموت في مجلس اللوردات هذا الخريف.