حرائق الغابات باليونان: "الأمر أشبه بفيلم رعب لكنه حقيقة"

اضطر آلاف الأشخاص إلى إخلاء ثاني أكبر جزيرة في اليونان مع اندلاع حرائق شديدة بالغابات.

وصفت سائحة في جزيرة إيفيا، وهي تقف تحت سماء حمراء، المشاهد بأنها “أشبه بفيلم عن نهاية العالم”

بينما قالت امرأة أخرى تهرب على متن عبارة: "إنه أشبه بفيلم رعب "