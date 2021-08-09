حرائق الغابات باليونان: "الأمر أشبه بفيلم رعب لكنه حقيقة"
حرائق الغابات باليونان: "الأمر أشبه بفيلم رعب لكنه حقيقة"
اضطر آلاف الأشخاص إلى إخلاء ثاني أكبر جزيرة في اليونان مع اندلاع حرائق شديدة بالغابات.
وصفت سائحة في جزيرة إيفيا، وهي تقف تحت سماء حمراء، المشاهد بأنها “أشبه بفيلم عن نهاية العالم”
بينما قالت امرأة أخرى تهرب على متن عبارة: "إنه أشبه بفيلم رعب "
فيديو, حرائق تركيا: ضاع العسل, المدة 2,16
التهمت حرائق الغابات مساحات من الأراضي بمحاذاة الساحل التركي وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأتت النيران على أشجار الصنوبر ومنها ينتج أغلب ما يعرف بـ"عسل الصنوبر" في العالم،