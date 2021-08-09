التهمت حرائق الغابات مساحات من الأراضي بمحاذاة الساحل التركي وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأتت النيران على أشجار الصنوبر ومنها ينتج أغلب ما يعرف بـ"عسل الصنوبر" في العالم،

6 أغسطس/ آب 2021