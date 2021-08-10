رئيس بيلاروسيا لمراسلة بي بي سي: "أنتم كلاب أمريكا"
رئيس بيلاروسيا لمراسلة بي بي سي: "أنتم كلاب أمريكا"
تمسك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتصلبه إزاء منتقديه بعد عام من إعادة انتخابه في اقتراع أثار احتجاجات عارمة في البلاد واجهتها السلطات بالقمع والسجن والنفي القسري.
وخلال لقاء سنوي مع الصحافة وبعض رموز النظام يعرف بـ"النقاش الكبير"، انتقد لوكاشينكو بشدة العقوبات التي كثفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام ومسؤوليه.
يأتي المؤتمر بعد عام على إعادة انتخاب لوكاشينكو وهو ما أثار موجة اعتراضات وقمع حركة احتجاجية واسعة سُجن خلالها آلاف الأشخاص أو غادروا البلاد.