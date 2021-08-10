أفغانستان: مئات المهاجرين الفارين من طالبان يصلون تركيا يوميا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أفغانستان: مئات المهاجرين الفارين من طالبان يصلون تركيا يوميا

قبل 29 دقيقة

حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية كبيرة أخرى.

نزح حتى الآن هذا العام نحو 330 ألف أفغاني، معظمهم بعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد.

منذ ذلك الحين، اجتاح مقاتلو طالبان أفغانستان، ويسيطرون الآن على أراض جديدة.

ويعبر كل يوم مئات الأفغان الحدود إلى تركيا هربًا من الحرب والفقر.