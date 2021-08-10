أفغانستان: مئات المهاجرين الفارين من طالبان يصلون تركيا يوميا
أفغانستان: مئات المهاجرين الفارين من طالبان يصلون تركيا يوميا
حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية كبيرة أخرى.
نزح حتى الآن هذا العام نحو 330 ألف أفغاني، معظمهم بعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد.
منذ ذلك الحين، اجتاح مقاتلو طالبان أفغانستان، ويسيطرون الآن على أراض جديدة.
ويعبر كل يوم مئات الأفغان الحدود إلى تركيا هربًا من الحرب والفقر.
لكن المزاج العام في تركيا، التي تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين السوريين، بدأ يتحول بشكل واضح ضد المهاجرين الجدد.
فيديو, أفغانستان: كم تكلفت الحرب؟, المدة 1,27
باتت القوات الأمريكية وقوات حلف الأطلسي (الناتو) بصدد الانسحاب من أفغانستان، بعد عقدين من الحرب. كانت للحرب تكلفتها البشرية، كما كانت لها تكلفة اقتصادية ضخمة