امرأة تسبح بتابوت للحفاظ على الأنهار!
امرأة تسبح بتابوت للحفاظ على الأنهار!
شقت "سبّاحة البراري" أنجيلا جونز طريقها في نهر "واي" بويلز على مدار 35 عاما.
تقول جونز إنها شهدت انخفاضا كبيرا في جودة المياه وتطالب بفرض غرامات إضافية على الملوثين وحماية أكبر لجميع الأنهار.
أصبحت أنجيلا الآن تسبح مع "نعش" في النهر في محيط بلدة مونموث لتسليط الضوء على قضايا التلوث.
تقول الحكومة المحلية في ويلز إنها أنفقت ملايين الجنيهات لتحسين المياه في الإقليم التابع للمملكة المتحدة، وتضيف أن 46٪ من أنهار الإقليم "في وضع جيد".