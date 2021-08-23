امرأة تسبح بتابوت للحفاظ على الأنهار!

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امرأة تسبح بتابوت للحفاظ على الأنهار!

قبل 49 دقيقة

شقت "سبّاحة البراري" أنجيلا جونز طريقها في نهر "واي" بويلز على مدار 35 عاما.

تقول جونز إنها شهدت انخفاضا كبيرا في جودة المياه وتطالب بفرض غرامات إضافية على الملوثين وحماية أكبر لجميع الأنهار.

أصبحت أنجيلا الآن تسبح مع "نعش" في النهر في محيط بلدة مونموث لتسليط الضوء على قضايا التلوث.