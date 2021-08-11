بي بي سي: "مجموعة روسية غامضة" تنشط في ليبيا
بي بي سي: "مجموعة روسية غامضة" تنشط في ليبيا
يتتبع تحقيق جديد لبي بي سي إشارات على وجود عناصر روسية غامضة في خضم الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.
في سبق صحفي نادر تمكنت بي بي سي من الوصول إلى مقاتلين سابقين لـ"مجموعة فاغنر" التي يعتقد أنها تنشط بشكل سري في أماكن مختلفة من العالم. تكشف الخيوط عن نوعية الأشخاص المفترض التحاقهم بالمجموعة؛ والافتقار إلى "أي مدونة سلوك" بما في ذلك ما يتعلق بمعاملة المدنيين وأسرى الحرب.
تنفي روسيا أي صلة بالمجموعة وتقول خارجيتها إن موسكو "تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة الليبية".