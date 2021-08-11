بي بي سي: "مجموعة روسية غامضة" تنشط في ليبيا

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في سبق صحفي نادر تمكنت بي بي سي من الوصول إلى مقاتلين سابقين لـ"مجموعة فاغنر" التي يعتقد أنها تنشط بشكل سري في أماكن مختلفة من العالم. تكشف الخيوط عن نوعية الأشخاص المفترض التحاقهم بالمجموعة؛ والافتقار إلى "أي مدونة سلوك" بما في ذلك ما يتعلق بمعاملة المدنيين وأسرى الحرب.