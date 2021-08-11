خلف البرقع: مصورة تسعى إلى إبراز جانب آخر من أفغانستان
خلف البرقع: مصورة تسعى إلى إبراز جانب آخر من أفغانستان
فاطمة حسيني مصورة أزياء من أفغانستان تلتقط صوراً تتحدى الصورة النمطية التقليدية للنساء في بلادها.
تقول إنها تريد الاستفادة من عملها في مساعدة النساء على الظهور في ظل مجتمع محافظ.
وتعرضت فاطمة للتهديد من قبل طالبان، لكنها تقول إنها تريد الاستمرار في العيش والعمل في بلدها.
فيديو, مغامرة في أفغانستان: السائح الذي رأى وجها آخر للبلد الذي مزقه العنف, المدة 3,28
دمر العنف السياحة في أفغانستان، لكن معالمها الطبيعية والتاريخية لا تزال تجتذب بعض المغامرين من جميع أنحاء العالم.