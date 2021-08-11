خلف البرقع: مصورة تسعى إلى إبراز جانب آخر من أفغانستان

قبل 17 دقيقة

تقول إنها تريد الاستفادة من عملها في مساعدة النساء على الظهور في ظل مجتمع محافظ.

وتعرضت فاطمة للتهديد من قبل طالبان، لكنها تقول إنها تريد الاستمرار في العيش والعمل في بلدها.