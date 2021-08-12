الحرب في أفغانستان: هل تريد طالبان الغزو أم المساومة؟
الحرب في أفغانستان: هل تريد طالبان الغزو أم المساومة؟
اضطر عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم - وقتل أو جرح المئات في الأسابيع الأخيرة - مع استمرار متمردي طالبان في تحقيق مكاسب في أفغانستان.
مع انسحاب القوات الأجنبية ، يخشى الأفغان العودة إلى وحشية نظام التسعينيات، وهي الحقبة التي اتسمت بالإعدامات العلنية والرجم بالحجارة ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة.
التقت مراسلة بي بي سي يالدا حكيم شخصيتين بارزتين في التسلسل القيادي في الحركة المتشددة- وسمعت رسالتين مختلفتين للغاية.
تصوير وإخراج جوس بالمر.
إنتاج يلدا حكيم وكارولينا موترام.
مونتاج تريستان مارتن وديفيد كروفت وهيلين دوفارس.