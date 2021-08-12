الحرب في أفغانستان: هل تريد طالبان الغزو أم المساومة؟

قبل 17 دقيقة

اضطر عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم - وقتل أو جرح المئات في الأسابيع الأخيرة - مع استمرار متمردي طالبان في تحقيق مكاسب في أفغانستان.