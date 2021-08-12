حرائق الجزائر: النيران تلتهم غابات تيزي وزو وجهود الإخماد مستمرة

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حرائق الجزائر: النيران تلتهم غابات تيزي وزو وجهود الإخماد مستمرة

قبل 21 دقيقة

ارتفع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى أكثر من سبعين، من بينهم 28 جنديا على الأقل قضوا أثناء محاولتهم إنقاذ المتضررين.

وأجلت السلطات الجزائرية آلاف السكان من منازلهم، خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية، شمالي البلاد، وهما منطقتان غنيتان بالثروات الغابية.