حرائق الجزائر: النيران تلتهم غابات تيزي وزو وجهود الإخماد مستمرة
حرائق الجزائر: النيران تلتهم غابات تيزي وزو وجهود الإخماد مستمرة
ارتفع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى أكثر من سبعين، من بينهم 28 جنديا على الأقل قضوا أثناء محاولتهم إنقاذ المتضررين.
وأجلت السلطات الجزائرية آلاف السكان من منازلهم، خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية، شمالي البلاد، وهما منطقتان غنيتان بالثروات الغابية.
وبدت الحرائق في مناطق متفرقة تحت السيطرة لكن الكثير من بؤر النيران لم يتم إخمادها بعد، كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة ثانية، بالنظر لارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشمالية.
فيديو, حرائق الجزائر: مشاهد هلع ودمار في منطقة تيزي وزو, المدة 1,36
لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات جراء حرائق اندلعت قرب قرى في ولاية تيزي وزو شرقي العاصمة الجزائر.