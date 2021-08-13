أفغانستان: أوضاع مأساوية مع فرار الآلاف من طالبان
أفغانستان: أوضاع مأساوية مع فرار الآلاف من طالبان
سيطرت طالبان في أقل من أسبوع على عواصم أكثر من ربع أقاليم أفغانستان، وتقدمت بوتيرة سريعة بشكل غير متوقع.
وتقول القوات الأفغانية إنها تكافح من أجل استعادة السيطرة على بعض المدن، بينما تشن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد طالبان في أجزاء من البلاد.
أدى العنف إلى أزمة إنسانية حادة مع نزوح عشرات الآلاف بينما بالكاد توجد مساعدات تكفي لتوفير أبسط الموارد.
فيديو, الحرب في أفغانستان: هل تريد طالبان الغزو أم المساومة؟, المدة 3,07
التقت بي بي سي قياديين بارزين في طالبان أحدهما في الدوحة والآخر في كابل لكنهما تحدثا عن رسالتين متناقضتين للغاية. فهل تريد الحركة المتشددة الغزو أم المساومة؟