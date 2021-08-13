أفغانستان: أوضاع مأساوية مع فرار الآلاف من طالبان

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أفغانستان: أوضاع مأساوية مع فرار الآلاف من طالبان

قبل 25 دقيقة

سيطرت طالبان في أقل من أسبوع على عواصم أكثر من ربع أقاليم أفغانستان، وتقدمت بوتيرة سريعة بشكل غير متوقع.

وتقول القوات الأفغانية إنها تكافح من أجل استعادة السيطرة على بعض المدن، بينما تشن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد طالبان في أجزاء من البلاد.