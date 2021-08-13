الطلاق في الأردن: لماذا تفقد نساء عاملات كل ما يملكن بعد الطلاق؟

قبل 19 دقيقة

بعض النساء العاملات يجدن أنفسهن بلا أي أموال أو مدخرات بعد الطلاق على الرغم من المساهمة المالية ومشاركة الزوج في شراء الأصول خلال فترة الحياة الزوجية.

في هذا التقرير من الأردن، تشارك سيدتان تجربتهما الشخصية، حيث فقدن جلّ أموالهن لصالح أزواجهن بعد الطلاق. كما نستكشف مجموعة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، بما في ذلك بعض الموروثات المجتمعية المتحيزة، إضافة إلى غياب الثقافة القانونية لدى شريحة من النساء، والحاجة إلى تطوير التشريعات.