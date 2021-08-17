طالبان: لماذا يخشى مترجمو الناتو على حياتهم في أفغانستان؟

قبل 8 دقيقة

سيطرت طالبان على معظم المناطق في أفغانستان ودخلت العاصمة كابل. فر الآلاف من منازلهم خلال الأسابيع القليلة الماضية. بالنسبة للمترجمين الفوريين الذين عملوا مع القوات البريطانية وقوات الناتو على مدار العشرين عاما الماضية، فإن الوضع أكثر خطورة إذ تعتبرهم طالبان خونة.