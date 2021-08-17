طالبان: لماذا يخشى مترجمو الناتو على حياتهم في أفغانستان؟
طالبان: لماذا يخشى مترجمو الناتو على حياتهم في أفغانستان؟
سيطرت طالبان على معظم المناطق في أفغانستان ودخلت العاصمة كابل. فر الآلاف من منازلهم خلال الأسابيع القليلة الماضية. بالنسبة للمترجمين الفوريين الذين عملوا مع القوات البريطانية وقوات الناتو على مدار العشرين عاما الماضية، فإن الوضع أكثر خطورة إذ تعتبرهم طالبان خونة.
تم نقل ما لا يقل عن 1800 مترجم أفغاني وعائلاتهم ممن دعموا القوات البريطانية إلى المملكة المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية ومن المتوقع وصول المزيد من اللاجئين.