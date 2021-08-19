خطاب مؤثر لنائب في مجلس العموم البريطاني بسبب "التخلي" عن أفغانستان
خطاب مؤثر لنائب في مجلس العموم البريطاني بسبب "التخلي" عن أفغانستان
في خطاب مؤثر ، تحدث النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني توم توجندات عن الغضب والحزن والغضب الذي شعر به قدامى المحاربين عند "التخلي" عن أفغانستان.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الذي خدم في أفغانستان، إن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الجيش الأفغاني "مخزية".
استمع النواب في صمت إلى خطابه الذي قوبل بالتهليل والتصفيق، وهو أمر غير مسموح به عادة في مجلس العموم.
وكان بايدن قد قال الشهر الماضي إن سيطرة طالبان على أفغانستان "احتمال بعيد الوقوع"، وهو التقييم الذي عرّضه لضغوط.
فيديو, طالبان: مراسلة أفغانية تطلب المساعدة من الأمين العام للناتو, المدة 3,29
تغلبت العاطفة على ليلوما سديد، الصحفية في جريدة بروكسل مورنينغ، عندما سألت الأمين العام لحلف الناتو عن طالبان في أفغانستان.