خطاب مؤثر لنائب في مجلس العموم البريطاني بسبب "التخلي" عن أفغانستان

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خطاب مؤثر لنائب في مجلس العموم البريطاني بسبب "التخلي" عن أفغانستان

قبل 12 دقيقة

في خطاب مؤثر ، تحدث النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني توم توجندات عن الغضب والحزن والغضب الذي شعر به قدامى المحاربين عند "التخلي" عن أفغانستان.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الذي خدم في أفغانستان، إن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الجيش الأفغاني "مخزية".

استمع النواب في صمت إلى خطابه الذي قوبل بالتهليل والتصفيق، وهو أمر غير مسموح به عادة في مجلس العموم.