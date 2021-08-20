الحرائق في الجزائر والمغرب وتونس: هل هي الواقع الجديد في شمال أفريقيا؟

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الحرائق في الجزائر والمغرب وتونس: هل هي الواقع الجديد في شمال أفريقيا؟

قبل 20 دقيقة

أدت الحرائق في الجزائر إلى مقتل العشرات وأجبرت الكثيرين على الفرار من منازلهم، كما دمرت مساحات شاسعة من الغابات وأشجار الزيتون. ولم تسلم غابات تونس والمغرب أيضا من النيران، في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة.

ويحذر الخبراء من أن آثار التغير المناخي قد تجعل هذه الحرائق أكثر انتشارا، فهل هذا هو الواقع الجديد في شمال إفريقيا؟

بي بي سي تحدثت إلى الباحثة في المركز الأوروبي لإدارة السياسات التنموية، صوفي دوسميدت، عن المخاطر التي تواجهها المنطقة والحلول الممكنة لتفاديها.