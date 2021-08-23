أفغانستان بعد سيطرة طالبان: حاملو جوازات السفر البريطانية يحاولون العودة إلى ديارهم

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أفغانستان بعد سيطرة طالبان: حاملو جوازات السفر البريطانية يحاولون العودة إلى ديارهم

قبل 44 دقيقة

لا تزال هناك مشاهد من الذعر والفوضى قرب مطار كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.

أفاد مراسل بي بي سي سكندر كرماني أنه خارج مجمع آمن بالقرب من المطار، حيث ينتظر حاملو جوازات السفر البريطانية الإجلاء.

أخبره أحد سائقي أوبر من غرب لندن أنه ينتظر ثلاثة أيام مع طفليه.