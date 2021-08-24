أفغانستان بعد سيطرة طالبان: آلاف الأفغان يسارعون لمغادرة البلاد
أفغانستان بعد سيطرة طالبان: آلاف الأفغان يسارعون لمغادرة البلاد
لا يزال آلاف الأفغان من كافة أطياف المجتمع يحاولون المغادرة من مطار كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وتحدثت مراسلة بي بي سي ليز دوسيت إلى الصحفي الأفغاني بلال سرواري، الذي غطى الصراع في أفغانستان منذ التدخل الأمريكي عام 2001، وهو يغادر بلاده لأول مرة دون أن يعرف إن كان سيستطيع العودة.
فيديو, أفغانستان بعد سيطرة طالبان: حاملو جوازات السفر البريطانية يحاولون العودة إلى ديارهم, المدة 0,54
لا تزال هناك مشاهد من الذعر والفوضى قرب مطار كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية. أفاد مراسل بي بي سي سكندر كرماني أنه خارج مجمع آمن بالقرب من المطار، حيث ينتظر حاملو جوازات السفر البريطانية الإجلاء.