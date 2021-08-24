أفغانستان بعد سيطرة طالبان: آلاف الأفغان يسارعون لمغادرة البلاد

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لا يزال آلاف الأفغان من كافة أطياف المجتمع يحاولون المغادرة من مطار كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وتحدثت مراسلة بي بي سي ليز دوسيت إلى الصحفي الأفغاني بلال سرواري، الذي غطى الصراع في أفغانستان منذ التدخل الأمريكي عام 2001، وهو يغادر بلاده لأول مرة دون أن يعرف إن كان سيستطيع العودة.