توم كروز: عائلة تستقبل هليكوبتر تقل نجم هوليوود في ريف بريطانيا

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توم كروز: عائلة تستقبل هليكوبتر تقل نجم هوليوود في ريف بريطانيا

قبل 17 دقيقة

هبط النجم الأمريكي توم كروز الموجود حاليا في بريطانيا لتصوير الجزء الأخير من فيلم "المهمة المستحيلة" بطائرة هليكوبتر في حديقة عائلة في مقاطعة وارويكشاير.

تم إخبار الأم أليسون ويب فقط أن شخصًا مهمًا لم يذكر اسمه كان في عجلة من أمره ويحتاج إلى مكان ما للهبوط - بعد إغلاق المطار القريب.