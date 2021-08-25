توم كروز: عائلة تستقبل هليكوبتر تقل نجم هوليوود في ريف بريطانيا
توم كروز: عائلة تستقبل هليكوبتر تقل نجم هوليوود في ريف بريطانيا
هبط النجم الأمريكي توم كروز الموجود حاليا في بريطانيا لتصوير الجزء الأخير من فيلم "المهمة المستحيلة" بطائرة هليكوبتر في حديقة عائلة في مقاطعة وارويكشاير.
تم إخبار الأم أليسون ويب فقط أن شخصًا مهمًا لم يذكر اسمه كان في عجلة من أمره ويحتاج إلى مكان ما للهبوط - بعد إغلاق المطار القريب.
قالت ابنة ويب، البالغة من العمر تسع سنوات، إنها لا تعرف تمامًا من هو لكنها "عرفت أنه بالتأكيد شخص مشهور".
فيديو, نصائح عائلة سورية في ويلز للاجئين الأفغان, المدة 1,39
قدمت عائلة سورية نصائح للاجئين من أفغانستان حول ما يمكن توقعه في ويلز بالمملكة المتحدة.