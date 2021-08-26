الهند وباكستان: الواقع الافتراضي يساعد على زيارة الديار المفقودة

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الهند وباكستان: الواقع الافتراضي يساعد على زيارة الديار المفقودة

قبل 27 دقيقة

أدى التقسيم العنيف والمدمّر لشبه الجزيرة الهندية عام 1947 إلى تشريد حوالي 15 مليون شخص وخلف ما لا يقل عن مليون قتيل.

فرت عائلات كثيرة حفاظًا على حياتها، ولم تعد إلى القرى والبلدات والمدن التي جاءت منها.

لكن الآن، يمكنهم زيارة تلك الأماكن التي تركوها وراءهم، وحتى الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم لن يروهم مرة أخرى، من خلال “مشروع داستآن” الذي يتيح لهم استعادة الذكريات، وإن كانت مؤلمة، عن طريق مقاطع فيديو أعدت خصيصا بزاوية 360 درجة بالاستعانة بتقنية الواقع الافتراضي.