أفغانستان تحت سيطرة طالبان: ما الذي نعرفه عن الهجوم على مطار كابل؟
أفغانستان تحت سيطرة طالبان: ما الذي نعرفه عن الهجوم على مطار كابل؟
انفجرت قنبلتان قرب مطار كابل بأفغانستان استهدفتا الأشخاص اليائسين الذين يحاولون الفرار بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وتفيد تقارير بأن 90 شخصا على الأقل قتلوا بينهم مدنيون و 13 من العسكريين الأمريكيين.
وقبل ساعات، حذرت الحكومات الغربية مواطنيها وطالبتهم بالابتعاد عن المطار ، بسبب معلومات عن تهديد وشيك بشن هجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان، وهي فرع إقليمي من التنظيم المتشدد ينشط في باكستان وأفغانستان.