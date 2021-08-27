أفغانستان تحت سيطرة طالبان: ما الذي نعرفه عن الهجوم على مطار كابل؟

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أفغانستان تحت سيطرة طالبان: ما الذي نعرفه عن الهجوم على مطار كابل؟

قبل 14 دقيقة

انفجرت قنبلتان قرب مطار كابل بأفغانستان استهدفتا الأشخاص اليائسين الذين يحاولون الفرار بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وتفيد تقارير بأن 90 شخصا على الأقل قتلوا بينهم مدنيون و 13 من العسكريين الأمريكيين.