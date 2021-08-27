قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب: ما ثمن "القطيعة" بين الجارين في شمال أفريقيا؟

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قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب: ما ثمن "القطيعة" بين الجارين في شمال أفريقيا؟

قبل 49 دقيقة

وصلت العلاقات بين المغرب والجزائر إلى أسوأ حالاتها منذ عقود، بعد أن أعلن وزير خارجية الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ“أعمال عدائية“.

وازدادت المخاوف من أثر هذا القرار على التعاون بين البلدين الذي لطالما كان هشا بسبب الخلافات المتكررة بين البلدين.