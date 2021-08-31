أفغانستان تحت حكم طالبان: ساعدت الجيش الأمريكي، والآن عليهم أن يساعدوني على إنقاذ عائلتي
أفغانستان تحت حكم طالبان: ساعدت الجيش الأمريكي، والآن عليهم أن يساعدوني على إنقاذ عائلتي
خلال عقدين من الحرب، وظفت الولايات المتحدة آلاف الأفغان لمساعدة القوات والدبلوماسيين وعمال الإغاثة الأمريكيين. وفي الوقت الذي وصل فيه البعض إلى الولايات المتحدة بتأشيرات هجرة خاصة، بقيت عائلاتهم في أفغانستان.
تحدثت بي بي سي إلى عدد من الأفغان الذين عملوا لدى الجيش الأمريكي ويعيشون الآن في تكساس. هذه مناشداتهم لمساعدة أحبائهم على الخروج من أفغانستان.
تحدث هؤلاء دون الكشف عن هويتهم خوفا من انتقام طالبان من عائلاتهم.