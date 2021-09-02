العاصفة إيدا: أمطار غزيرة تجتاح نيويورك والمدينة تفرض حالة الطوارئ

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العاصفة إيدا: أمطار غزيرة تجتاح نيويورك والمدينة تفرض حالة الطوارئ

قبل 11 دقيقة

أعلنت حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بعد أن اجتاحتها موجة قياسية من الأمطار والفيضانات جراء العاصفة الاستوائية إيدا.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إن المدينة "تواجه حدثا مناخيا تاريخيا" و "فيضانات مخيفة" و "ظروف خطيرة" على الطرق.