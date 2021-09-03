الألعاب البارالمبية في طوكيو: لماذا اعتبر هذا العداء أطول من اللازم للمشاركة في المنافسة الدولية؟
الألعاب البارالمبية في طوكيو: لماذا اعتبر هذا العداء أطول من اللازم للمشاركة في المنافسة الدولية؟
سبق وحصل "بليك ليبر"، وهو مبتور الطرفين، على الفضية في دورة الألعاب البارالمبية وحمل رقما قياسيا عالميا، والآن يريد التنافس في الأولمبياد. ولكن الهيئة الرياضية المعنية القاعدة في عام 2018، اعتبرت الأطراف الصناعية التي يعدو بها بليك منذ سنوات، أطول من المفترض للمسابقة.
طلب بليك التحكيم الرياضي في الأمر باعتبار ذلك "تمييزا" ضده. فما هو الحكم، وكيف يؤثر على منافسته؟
فيديو, أولمبياد طوكيو: السورية هند ظاظا أصغر رياضية أولمبية منذ عام 1968, المدة 1,03
أولمبياد طوكيو: السورية هند ظاظا، الفتاة البالغة من العمر ١٣ عامًا، هي أصغر رياضية في الألعاب الأولمبية هذا العام.