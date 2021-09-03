ما الذي نعرفه حتى الآن عن الهجوم "الإرهابي" في نيوزيلاندا؟

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ما الذي نعرفه حتى الآن عن الهجوم "الإرهابي" في نيوزيلاندا؟

قبل 16 دقيقة

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الجمعة، الهجوم على زوار أحد الأسواق في مدينة أوكلاند، والذي خلّف ست إصابات من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، بأنه هجوم إرهابي.