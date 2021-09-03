ما الذي نعرفه حتى الآن عن الهجوم "الإرهابي" في نيوزيلاندا؟
ما الذي نعرفه حتى الآن عن الهجوم "الإرهابي" في نيوزيلاندا؟
وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الجمعة، الهجوم على زوار أحد الأسواق في مدينة أوكلاند، والذي خلّف ست إصابات من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، بأنه هجوم إرهابي.
ووفق أرديرن، فإن الشرطة أردت منفذ الهجوم قتيلا بعد 60 ثانية فقط من بدء الاعتداء.
فيديو, جاسيندا أرديرن: رئيسة وزراء نيوزيلندا...سياسية بقلب رحيم, المدة 2,14
حققت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في البلاد. فيما يلي نظرة على بعض اللحظات الرئيسية لقيادتها للبلاد في الفترة الأولى.