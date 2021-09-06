تأمين صحي عبر مشروع لجمع النفايات القابلة للتدوير في نيجيريا
تأمين صحي عبر مشروع لجمع النفايات القابلة للتدوير في نيجيريا
في شمال نيجيريا، تستخدم أرملة تبلغ من العمر 34 عامًا وتعول سبعة أطفال، النفايات القابلة للتدوير لدفع تكاليف تأمينها الصحي.
تستفيد ميمونة بوهاري من مبادرة ناشئة مكنت ما يقرب من ألفي شخص من الحصول على الرعاية الصحية عن طريق جمع النفايات القابلة للتدوير وتحويلها إلى نقط لتغطية أقساط التأمين.
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لا تساعد عملية رعاية الفراشات في المنطقة الساحلية بكينيا النساء في إعالة أسرهن فحسب، بل تساعدهن أيضًا في أن يشاركن بجزء كبير من أعمال التصدير في كينيا.