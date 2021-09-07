أختان توأم ترى إحداهما الأخرى لأول مرة بعد جراحة نادرة في إسرائيل
أختان توأم ترى إحداهما الأخرى لأول مرة بعد جراحة نادرة في إسرائيل
لأول مرة تتمكن أختان توأم عمرهما عام واحد من رؤية إحداهما الأخرى بعد خضوعهما لعملية فصل نادرة في إسرائيل.
كانت الأختان ملتصقتين بمؤخرة الرأس. وعمل فريق مكون من اثني عشر خبيرًا لمدة 12 ساعة للفصل بينهما في مركز سوروكا الطبي بمدينة بئر السبع. والفتاتان الآن تتماثلان للشفاء.
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