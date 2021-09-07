يواجه آلاف الأطفال الأجانب، بينهم أطفال بريطانيون، احتمال البقاء مدى الحياة في معسكرات وسجون بشمال شرقي سوريا لا يلوح أمل في إطلاق سراحهم منها.

16 يوليو/ تموز 2021